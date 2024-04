L'amministrazione comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dei lavori di ammodernamento della rete fognaria di via Venezia. Si tratta di un'importante arteria di collegamento tra il centro della città e la Domiziana e sulla quale insistono numerose attività commerciali ed artigiane.

Il progetto di riqualificazione riguarderà il tratto compreso tra l'incrocio con piazza Ruosi e quello con via Ponticelli ed è stato messo a punto dal capo della ripartizione Lavori Pubblici e Urbanistica dell'ente locale, l'architetto Salvatore Catanzano. Prevede una spesa di poco superiore al milione e duecentomila euro da finanziarsi con fondi regionali.

«L’amministrazione comunale ha intenzione di programmare un ampio e specifico intervento di rifunzionalizzazione e di estensione delle reti idriche e fognarie comunali per rispondere all'esigenza indifferibile della loro riqualificazione ed ammodernamento. Questo con l’obiettivo di contrastare, da un lato, le perdite idriche implementandone la futura adduzione e, dall’altro, potenziare la condotta fognaria nell’ottica di una più ampia strategia di risanamento ambientale. Il tutto mirando a rendere di nuovo centrale l’area del litorale domiziano, quale volano per una ripresa turistica, economica, sociale», ha spiegato il sindaco Francesco Lavanga.



L’intervento in via Venezia di rende ancora più urgente per le condizioni in cui versano i sottoservizi in quel tratto, che presenta dei danni da cedimenti dovuti al crollo del tracciato della vecchia condotta fognaria esistente. Il progetto prevede di intervenire mediante la messa in sicurezza di via Venezia, delle interferenze laterali quali il collettore ad angolo con via Como, quello ad angolo con via Mazzini e tutta la via Ponticelli.

Collettori laterali di via Como e via Mazzini inoltre sono oggi sotto dimensionati e non capaci di captare e smistare i flussi. La condotta di via Ponticelli invece è in parte collassata, incapace di consentire un corretto deflusso delle acque. Sarà rifatta con sostituzione di tubazioni, pozzetti e chiusini. In via Venezia saranno infine demoliti e rifatti i marciapiedi.