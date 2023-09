Mirko e Greta, amore al capolinea: «Lei lo ha bloccato ovunque». L'indiscrezione su Perla

Il triangolo no, non l'avevano considerato i protagonisti di Temptation Island che stanno rendendo questo autunno molto complesso. La storia d'amore tra Mirko e Greta sembra essere arrivata definitivamente alla conclusione. Greta ha pubblicato una storia su Instagram in cui ringrazia i fan per la loro vicinanza, ma per adesso preferisce stare con i suoi genitori e riordinare i pensieri.

Ad alimentare ancora di più le voci della rottura è stata l'indiscrezione ricevuta da Amedeo Venza.

L'indiscrezione giunta sul profilo di Amedeo Venza chiarirebbe alcune domande sul triangolo Mirko, Greta e Perla.

«Storia giunta al capolinea per Greta e Mirko! Lei l’ha bloccato ovunque e da fonti vicine pare abbia scoperto che Mirko non ha mai smesso di sentire Perla», dice l'utente social. Per adesso nessuna conferma, né smentita da parte dei protagonisti di questa storia, ma la presunta rottura di Perla con Igor (suo tentatore a Temptation Island) potrebbe essere stata motivata da questo dettaglio.