Temptation Island, Alessia Ligotti cambia look dopo il reality: la foto su Instagram scatena la polemica. «Imbarazzante, sei irriconoscibile»

Chiusa una porta si apre un portrone. E per Alessia Ligotti, ex concorrente di Temptation Island, la vita dopo aver detto addio al suo Federico, il surfista tutto boccoli (mosci) e poco rispetto per le donne, si è stravolta. È uscita da single dal reality con molta più consapevolezza in se stessa e nonostante la figuraccia che ha fatto il suo ex in tv lei prova a difenderlo.

Temptation Island, pagelle della finale: Mirko, Greta e il tatuaggio dell'orrore (4), Federico «inquietante» (0), Gabriela e Giuseppe (sempre più) tossici (3)

Temptation, Alessia cambia look dopo il reality

Alessia è una donna nuova, e il suo cambiamento è tangibile a partire dal look. Capelli neri e nuovi lineamenti. Ma l'ultima foto che ha postato sui social ha scatenato la polemica. Gli utenti credono che l'ex di Temptation sia ricorsa a qualche ritocchino.

Capelli mossi e neri, occhi da gatta, nasino a punta e labbra turgide.

Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? Chi è la nuova (presunta) opinionista social figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

I commenti

«Già siamo passati al filler?», le scrie una ragazza. Le fa da eco un'altra utente: «Ha già cambiato i connotati», e c'è chi spera che il risultato non sia opera di un chirurgo: «Sicuramente sarà qualche filtro agli occhi e alle labbra». ma c'è anche chi è dalla sua parte: «Quando una donna cambia capelli, vuol dire che ha cambiato vita! Favolosa!», e poi: «Ma trasformata di cosa? Ha fatto un colore diverso ai capelli che le sta benissimo e un po’ di filler alle labbra. Quanto siete pesanti».