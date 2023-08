Temptation Island, Daniele e Vittoria si lasciano: cosa è successo un mese dopo

Vittoria bacia il single Edoardo, è la goccia che fa traboccare il vaso. Daniele chiede il falò di confronto ma per la coppia, che era andata a Temptation Island per capire se volevano un figlio insieme, non c'è più nulla da fare. Ma andiamo con ordine.

Il falò

«Ho fatto tutte le cose perchè sentivo di farle, tu quante volte mi hai rifiutata? Qui ho avuto cose che non mi davi più». Si giustifica così Vittoria durante il falò di confronto anticipato di Temptation Island andato in onda lunedì 31 luglio.

«Sono venuta qui - spiega Vittoria nell'ultima puntata -e non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me.

Non mi ha fatto piacere vedere come sei quando sei con lei ( la single), non ti ho mai chiesto niente , non ti ho mai dato modo di preoccuparti a partire dalla mia serietà . Mi sono sentita legata a questo ragazzo solo perchè mi dava quello che non mi davi tu. Tu non mi hai mai detto grazie, ti ho sempre supportato»

«Mi sono resa conto che la mia paura pù grande era tornare a casa - prosegue - forse non ci capivamo più, qui mi sono sentita me stessa e apprezzata, voglio una persona che mi stia accanto, che mi faccia sentire bella, felice. Io ho fatto quello che ho fatto pensando a noi».

«Sono molto deluso - commenta Daniele - ho preso a cazzotti la porta del bagno, ma ancora ad oggi pensa solo a lei, io il figlio lo volevo». Vittoria ammette di aver baciato il single Edoardo. «Penso di non meritarmi una cosa del genere. Io non ti ho mai insultata, tu dal primo giorno. Abbiamo condiviso quattro anni insieme, è stata solo schifezza?».

Filippo Bisciglia chiede alla coppia cosa vuole fare, restare insieme o prendere strade separate? Daniele è il primo a parlare «Solo Filippo, sono cose che non si perdonano, mi dispiace». Vittoria: «Sola, sono sicura».

Un Mese dopo

Un mese dopo la fine della registrazione di Temptation Island Daniele e Vittoria sono ancora separati? Se lei avrebbe voluto, la delusione di Daniele è troppo grande, non c'è più nessuna coppia.

«Mi sto abituando a questa nuova vita - ammette Vittoria - Voglio specificare perché io volevo un figlio da lui perché lo amo, non perché sento una scadenza. Lui non so se mi ha perdonata, forse mi ha capita, questo non lo so. Ci siamo visti a casa, ci siamo parlati, io mi sono scusata, ho fatto un percorso con una sorta di astio dentro, mi sarei dovuta fermare prima. Ad oggi la nostra situazione non è cambiata, abbiamo delle differenze caratteriali evidenti».

«Sono stato veramente male, sono stato dieci giorni senza mai allenarmi - racconta ancora ferito Daniele -. Ogni giorno che passa cerco di stare sempre meglio. Però piano, piano lo supererò. Sono profondamente deluso, non mi aspetto che arrivasse a tanto. Spesso capita che mi scrive, la perdita è definitiva, non è momentanea. La cosa è ancora fresca, quattro anni di storia in un mese non si scordano così facilmente. Mi auguro di rialzarmi più forte di prima e riprendere in mano la mia vita».