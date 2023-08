Temptation Island, Mirko e Greta si baciano in autostrada e scoppiano le polemiche: «Incoscienti». Poi le scuse

Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno lasciato insieme Temptation Island, dando il via alla loro storia dopo la fine della relazione tra Mirko e la sua ex Perla. Sebbene stiano insieme da poche settimane sembrano essere molto coinvolti, al punto da tatuarsi la stessa frase sul braccio. I due hanno fatto anche le prime presentazioni di famiglia e si mostrano sempre molto vicini. Qualcosa però non è piaciuto della coppia.

I due hanno postato un video mentre Mirko guida.

Brunetti sembra essere molto distratto da Greta e iniziano a baciarsi proprio mentre la macchina viaggia sull'autostrada. Il filmato è però finito nel mirino del web e non sono mancate le critiche per la coppia, appellata come irresponsabile. I due si sono resi conto di aver sbagliato e hanno voluto chiedere scusa con un secondo video. A parlare è stato Mirko: «Sono due ore che volevamo fare questa storia, ma eravamo bloccati nel traffico. Quando si guida il cellulare non si usa, anzi scusate per il video che abbiamo postato, è pericoloso. Vi vogliamo bene e ringraziamo tutti per i messaggi che ci stanno arrivando».

Mirko ha anche rotto il silenzio sulla fine della sua storia con Perla: «Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto».