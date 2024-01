Sophie Codegoni, Alessandro Basciano: «Si capiscono tante cose rimanendo in disparte»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non fanno più coppia fissa ormai da qualche mese. La loro separazione è stata molto burrascosa perché lei accusava lui di averla tradita e lui ha sempre smentito. Inoltre, l'influencer e il dj sono stati intervistati più volte a Verissimo per raccontare la loro situazione sentimentale alla quale hanno deciso di mettere un punto in modo abbastanza pacifico per la loro bambina Celine.

A volte, però, i fan si chiedono se le storie di Alessandro siano riferite a Sophie.

Alessandro Basciano, nel proprio profilo Instagram, posta per lo più contenuti in cui racconta il suo lavoro, le sue serate e gli eventi ai quali partecipa in vari Paesi del mondo. La sua vita privata, da quando è finita la storia con Sophie Codegoni, è stata messa molto più in disparte rispetto a un tempo. Ci sono dei giorni, tuttavia, in cui l'ex gieffino pubblica frasi sibilline che fanno pensare i fan dell'influencer. Ad esempio, nelle scorse ore, Alessandro ha postato un pensiero che recitava: «Si capiscono tante cose rimanendo in disparte» e in tanti si sono chiesti se non si stesse riferendo proprio a Sophie. Infatti, secondo gli utenti social, l'ex gieffina sembrerebbe molto più felice e serena ora che è single e si sta dedicando esclusivamente alla sua bambina Celine.

Sophie Codegoni si sta godendo appieno la sua piccola Celine e, ogni giorno, mostra ai suoi follower tutti i progressi della bambina.

Alla piccola sono cresciuti 8 dentini, fa sapere la mamma, sta imparando ad applaudire con le manine e a fare il gesto del "ciao" come ha mostrato Sophie nelle sue ultime storie Instagram.