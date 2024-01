Giaele De Donà: «Ho chiesto io il divorzio, adesso ricomincerò a lavorare»

Giaele De Donà ha annunciato pochi giorni fa la fine del suo matrimonio con l'imprenditore americano Brad Beck con una storia su Instagram. La situazione con il marito non andava già da prima di Natale, la ragazza si era tolta la fede e aveva passato il periodo di feste a casa con la sua famiglia, senza di lui. Il divorzio, quindi, era preannunciato. Il loro matrimonio aperto sembrerebbe non aver funzionato e Giaele ha confessato di essere stata proprio lei a chiedere la separazione, nonostante i suoi hater continuino ad attaccarla, accusandola di essersi sposata solo per i suoi soldi.

«Ho preso io la scelta di allontanarmi da mio marito, quindi quelli che scrivono: Si è svegliato, finalmente, mi dispiace ma non è andata così. Alcuni pensano che il mio sia stato un matrimonio finto, io non mi stupisco più di nulla», ha detto Giaele De Donà nelle sue storie Instagram, in cui ha precisato che non ha paura di tornare alla sua vita normale, senza lo stile di vita extra lusso del marito, «Io tornerò alla mia vita, tornerò a lavorare al mio brand. La mia famiglia ha una vita propria, delle carriere in corso e il mio matrimonio con Brad non ha influito. Avete mandato dei messaggi totalmente inopportuni! Ho 25 anni, ho una vita davanti, ho una laurea, ho il mio brand di abbigliamento e non ho paura di affrontare la vita».

I più attenti ai commenti sotto le foto di Giaele De Donà avranno notato già da qualche giorno prima dell'annuncio del divorzio un commento molto affilato dell'ormai ex marito Brad.

L'imprenditore ha scritto sotto la foto di Giaele su un elicottero in direzione Cape Town (Sud Africa): «Sure, need to work really hard these weeks, huh? Ahahahaha. Weel, no excuses to not have fun for either of us, I guess. Peace!», ovvero «Devi lavorare molto duramente queste settimane eh? Ahahhah. Bene, non c'è motivo per cui non dovremmo divertirci entrambi, penso. Pace!», prendendola in giro e insinuando che il loro matrimonio, nonostante fosse dichiaratamente aperto, non era più così stabile.

La risposta piccata di Giaele non si è fatta attendere: «Well, have fun. Wherever you are!», ovvero: Beh divertiti, ovunque tu sia. Parole che hanno fatto capire che i due erano giunti ai ferri corti già da qualche settimana.