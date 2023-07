Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, il video della lite furibonda finisce sui social: «È finita per sempre»

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: love story finita. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex gieffina con la quale faceva coppia fissa dalla fine del Gf Vip, si sono lasciati. Sembrava che tra di loro fosse tornato il sereno e che la loro storia d'amore procedesse a gonfie vele. Ma non è stato così.

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato ai fan della coppia.

I due sono stati beccati durante una lite accesa in pubblico e il video è diventato subito virale. E proprio poco fa, Daniele Dal Moro, ha rotto il silenzio e ha rivelato che lui e Oriana Marzoli si sono lasciati «senza margine di ritorno». Ma procediamo con ordine.

Proprio un tatino cuore di panna, anche in mezzo alla gente. Sta urlandole sicuramente frasi d'amore, vero #oriele ? pic.twitter.com/TS8KfGQlTw — escussaaaa (@giovanna_ci) July 2, 2023

«Valigie nuove per il mio compleanno - ha scritto Daniele Dal Moro a corredo di una foto pubblicata sui social delle sue valigie (sacchi della spazzatura) -. Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani».

Poi, ha aggiunto: «Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla perfavore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i ca**i miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno».

Attualmente non è chiaro cosa sia accaduto tra i due.

Adesso non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni in merito.