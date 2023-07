Andrea Delogu, il fisico mozzafiato e il (doloroso) segreto di bellezza: la conduttrice svela il suo trucco

Devono averglielo chiesto davvero in tantissime: «Andrea Delogu, ma come fai ad indossare quell'abito senza andare fuori di seno?». L'abito in questione è quello sfoggiato dalla conduttrice del Tim Summer Hits durante l'ultimo appuntamento in musica della domenica di Rai2, che poco lascia all'immaginazione facendo intravedere generose porzioni di decollette senza mai scadere nella volgarità...o nell'imprevisto. E così la Delogu ha voluto condividere con le follower il suo doloroso trucco di bellezza.

Andrea Delogu, il segreto di bellezza

Andrea Delogu è al timone di Tim Summer Hits insieme a Nek. La coppia riscuote il consenso del pubblico, ma a rubare la scena durante l'ultima puntata, trasmessa domenica 2 luglio, è stata proprio la conduttrice. La Delogu ha sfoggiato un abito in chiffon firmato Alberta Ferretti con un'ampia scollatra e laccetti sul davanti, che ne ha messo in risalto il fisico perfetto. Lo spettacolo non è passato inosservato sui social, dove si sono susseguiti i commenti dei fan: «A me quel vestito starebbe da insaccato di salumeria, lei pare una dea», scrive un utente su Twitter. «41 anni!», si legge in una storia Instagram ripostata dalla stessa Andrea. Ma c'è un'altra curiosità relativa all'abito: «Ma come fa a tenersi su?». Ebbene, il mistero è presto svelato: una striscia adesiva da posizionare sul seno in modo da prevenire incidenti imbarazzanti.

Il segreto di bellezza è stato condiviso con i fan dalla Delogu: «Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete...», scrive in un tweet in cui si vede il cerotto miracoloso. «Ma non fa male quando lo togli?», le chiedono. «Sì, tantissimo. Ma ne vale la pena...».

Il fidanzato

Andrea Delogu, dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, ha intrapreso una relazione che ormai va avanti da più di due anni con il modello Luigi Bruno, 24 anni. La differenza d'età non costituisce un ostacolo al loro amore, e di lui ha detto in una recente intervista: «Avevo perso l’entusiasmo. Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere nuovo».