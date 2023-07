Chanel Totti in vacanza in America con Francesco Totti e Noemi Bocchi. Scrive «Ti amo», ma non è per Cristian Babalus

Chanel Totti sta facendo parlare molto di sé negli ultimi giorni. La giovane è volata in America insieme al papà Francesco Totti e alla sua fidanzata Noemi Bocchi, con i fratelli Cristian e Isabel per passare le vacanze insieme. Tra una camminata sulla collina per arrrivare alla famosissima scritta Hollywood, nel Griffith Park, a Los Angeles e una serata tra le luci brillanti dei casinò di Las Vegas, Chanel Totti ha documentato tutto sulle sue storie Instagram.

In particolare, i fan hanno notato una scritta molto romantica, «Ti amo», che però non era indirizzata al fidanzato Cristian Babalus che è rimasto in Italia.

Chanel Totti si sta rilassando e godendo la sua vacanza in famiglia con il papà, mentre mamma Ilary Blasi si trova a Rio de Janeiro, in Brasile.

Nelle sue ultime storie, la figlia d'arte ha postato una fotografia con scritto «Ti amo», ma la dolce dedica non era indirizzata al fidanzato Cristian Babalus, bensì alla sorellina Isabel che sorride alla telecamera, mentre la sorella maggiore le dà un bacio sulla guancia.

Tra Chanel e Cristian sembra andare tutto a gonfie vele, anche se il ragazzo non è andato in vacanza con lei.

I fan si chiedono come mai...