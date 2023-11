La tecnologia digitale che permette di prevenire e evitare le turbolenze sui voli

Una tecnologia che permette di prevenire e gestire le condizioni meteorologiche avverse, tra cui le turbolenze, esiste. SITA eWAS – ufficialmente operativo ad esempio su tutta la flotta di Swiss International Air Lines (SWISS) – è una soluzione IT che rappresenta attualmente l’unico strumento digitale sul mercato in grado di integrare diverse fonti meteorologiche, assicurando previsioni meteorologiche più precise e affidabili. Sempre più compagnie aeree stanno optando per soluzioni elettroniche di rilevamento meteorologico al fine di assistere i piloti nella pianificazione dei voli e nell’evitare condizioni meteorologiche pericolose. Evitare situazioni meteorologiche avverse, come le turbolenze, è fondamentale del resto per massimizzare la sicurezza a bordo, sottolineando l’importanza delle informazioni meteo in tempo reale e del rilevamento delle turbolenze durante il volo. Gli attuali radar meteorologici di bordo non riescono a rilevare le turbolenze atmosferiche, mentre le previsioni di turbolenza nelle attuali carte meteorologiche utilizzate in aviazione spesso mancano di dettagli e precisione in termini di tempo e spazio.

Foto ufficio stampa; musica Korben