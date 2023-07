Francesco Totti, il romantico selfie con i figli (e poi con Noemi Bocchi): «Siamo perfetti per davvero»

Francesco Totti, in questo momento, si trova in vacanza a Los Angeles con la sua famiglia: i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti e con la compagna Noemi Bocchi, anche lei in compagnia dei suoi bambini. L'ex capitano della Roma non è solito postare molti contenuti social ma, quando lo fa, è una gioia per tutti i suoi fan e follower. Proprio alcune ore fa, Chanel ha pubblicato nel suo profilo una serie di foto in cui è chiaro che si trovi nella città californiana. Ora, spunta il selfie di coppia.

Francesco Totti, Noemi Bocchi e i bambini sono andati a visitare varie zone famose di Los Angeles e, proprio sotto la celeberrima scritta Hollywood, si sono voluti scattare un selfie. Prima l'ex calciatore l'ha fatto con i figli e, poi, insieme alla compagna. Per accompagnare lo scatto, il Pupone ha scelto una canzone di Eros Ramazzotti intitolata «Siamo» che dice: «Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle e siamo scintille e siamo dinamite...

non hai ancora visto niente, il meglio deve venire».

Sicuramente, Francesco Totti ha scelto delle parole davvero importanti da dedicare alla compagna con la quale, ormai, fa coppia fissa da quasi un anno.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha pubblicato un selfie sulle storie Instagram in cui si trova in un aereo privato e sorride davanti a sé. La conduttrice non svela se con lei ci sia Bastian o meno ma i fan ne sono sicuri, anche se, non sanno in che luogo potrebbero trascorrere qualche giorno di vacanza.