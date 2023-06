Ilary Blasi, tempo di vacanze: il volo di prima classe con un compagno misterioso

Si parte. Ilary Blasi è pronta per una nuova vacanza: ma qual è la meta? A svelare la partenza è la stessa conduttrice tramite le sue stories Instagram in cui si mostra seduta sul sedile aereo, probabilmente in prima classe (forse in un jet privato). L'ex signora Totti guarda fuori dal finestrino con il viso rilassato e sereno e, accanto a lei, un bicchiere d'acqua e una spremuta d'arancia. Un ottimo inizio per una vacanza con i fiocchi. Ma la meta resta top secret e, soprattutto, la compagnia...

Nelle stories pubblicate, Ilary sembra da sola ma la realtà sembra ben diversa.

Quasi certamente, insieme a lei c'è anche la piccola Isabel. Ma il dettaglio che incuriosisce i fan è solo uno: è Bastian il suo compagno? Da tempo l'imprenditore tedesco non appare sui profili social della showgirl. Un'assenza che ha fatto insospettire i più attenti. Anche se nessuno della cerchia di Ilary ha parlato di possibile crisi.

Intanto, l'ex marito Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno dato il via alle vacanze estive, prendendo un aereo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, diretto a Los Angeles. Ma i due non erano da soli. Con loro anche la figlia Chanel Totti che ha documentato il viaggio sulle sue storie Instagram e il fratello Cristian Totti. La foto della 16enne in aeroporto con un trolley Louis Vuitton da 2.800 euro ha incuriosito i fan. Si tratta della prima vacanza di famiglia per l'ex Capitano della Roma e la nuova fidanzata con i figli Cristian e Chanel.