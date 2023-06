Coldplay a Milano, Aurora Ramazzotti al concerto con Goffredo, il gesto durante l'esibizione: «Stai facendo cardio»

Serata libera per mamma e papà. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di prendersi una serata di riposo da tutti gli impegni che essere genitori comporta (e anche dai ruttini di Cesare). I due fidanzati hanno deciso di trascorrere le loro “ore d'aria”, come le chiama Aurora, ad uno degli eventi più incredibili di Milano, l'ultima data dei Coldplay allo stadio di San Siro. La band inglese ha appena terminato un poker di date nella capitale milanese, dopo essersi esibito per due volte allo stadio Maradona di Napoli.

Lo show è stato, a detta di tutti, incredibile ed imperdibile.

Quindi, come potevano Aurora e Goffredo perdersi l'ultima tappa?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno assistito all'ultima tappa del “Music of The Spheres”, il tour mondiale negli stadi dei Coldplay e sono rimasti entusiasti dello spettacolo. Durante lo show, la band inglese ha messo a disposizione del pubblico piste da ballo cinetiche e cyclette ad accumulo di energia per rendere i loro spettacolo total green. I fan potevano, a turno, prendere parte all'iniziativa e iniziare a pedalare per dare energia elettrica che avrebbe illuminato il palco dove i loro beniamini si sono esibiti per oltre 2 ore e mezza.

Aurora Ramazzotti ha immortalato il compagno Goffredo Cerza mentre era intento a pedalare su una delle cyclette ad accumulo di energia, «stai facendo cardio a San Siro», lo prendeva in giro, scherzosamente, Aurora che invece si godeva il concerto.

L'ultima tappa milanese ha regalato tantissime emozionio per i fan accorsi da tutta Italia per vedere i Coldplay. Numerose sono state le sorprese, tra cui, la più emozionante, Elisa.

La band di Chris Martin ha salutato l'Italia dopo sei concerti, lo show finale ha registrato sold out (come le altre date) con il pieno di spettatori per quello che si è dimostrato essere uno spettacolo maestoso, colorato, di impatto. Sul palco, ospite a sorpresa per la serata finale, è salita Elisa, tra lo stupore e l'ovazione del pubblico. Accompagnata al piano da Chris Martin, Elisa ha incantato cantando “Eppure sentire (un senso di te)”.

«Grazie per essere venuti qui, grazie, grazie, grazie», è stato il congedo in italiano del frontman della band mentre gli ultimi coriandoli sparati dai cannoni toccavano terra.