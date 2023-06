Partito con successo da Lignano Sabbiadoro, il tour di Tiziano Ferro approda finalmente allo stadio Diego Armando Maradona. Quando il concerto fu annunciato per la prima volta, nel 2020, prima della pandemia, lo stadio si chiamava ancora San Paolo. Una lunga attesa, ripagata da uno show che sta raccogliendo successi tappa dopo tappa, arricchendosi di suggestioni e temi, come la lettera antibullismo letta dal cantautore nella recente data romana.

Per Napoli, però, il quarantatreenne divo di Latina ha preparato una sorpresa importante, sia pur relativa, perché annunciata a suo tempo persino dal palco di Sanremo. Al suo fianco ha voluto, infatti, un genius loci, un amico-maestro, Massimo Ranieri, per un duetto sulle note di «Perdere l’amore» che, c’è da scommettere, verrà accolto con un boato e un coro.

Il cantattore del Pallonetto Santa Lucia parla di Tiziano come «un cantante vero, quasi un figlio per l’affetto che ci lega». Anche per lui il Maradona sarà un palco particolare: «È erba di casa mia davvero, qui ho visto tante partire e qui ho ricordato con tanti colleghi ‘o masto Pino Daniele. Sono emozionato, se accettate che un ex scugnizzo di 72 anni possa essere emozionato come se fosse ancora uno scugnizzo». La promessa è inevitabile: «Al rosso relativo affiancheremo l’azzurro assoluto, perché è ancora tempo di festeggiare il nostro terzo scudetto e di sognare quelli a venire: siamo nello stadio che porta il nome di D10s e abbiamo un bomber di... Ferro». La battuta nasconde la voglia di andare oltre «Perdere l’amore», magari sollecitati dalla «Napule è» intonata dai Coldplay. Vuoi vedere che ci scappa un omaggio bis? Tiziano punta sul top secret, ma ha una certezza: «Con Ranieri al Maradona vado al Massimo».