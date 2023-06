Concerto Tiziano Ferro a Napoli: vietata la vendita di bibite in bottiglie di vetro o plastica

Arriva una nuova ordinanza sindacale che sancisce il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione del concerto dell’artista Tiziano Ferro.

Il concerto è previsto per mercoledì 28 giugno 2023, alle 21, presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per l'occasione, la Questura di Napoli ha chiesto, per garantire ordine e sicurezza pubblica, l’adozione di un provvedimento che stabilisca la vendita di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell’inizio del concerto e fino a cessate esigenze.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.

Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689. L'ordinanza sarà pubblicata nell' Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente, sarà poi eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare. È ammesso fare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.