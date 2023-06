Controlli più serrati delle forze dell'ordine, provvedimenti più stringenti dalle amministrazioni locali, prolungamento degli orari di pattugliamento ed estensione della Ztl. Sono alcuni degli interventi, annunciati ieri mattina in Prefettura in occasione dei due tavoli di osservazione sulla sicurezza urbana per prevenire e contrastare la mala movida. Sotto i riflettori in particolare i casi di Caserta e Aversa con uno sguardo anche a Castel Volturno, Sessa Aurunca, Baia Domizia e Cellole. Ai tavoli, disposti dal prefetto Giuseppe Castaldo e presieduti dal vicario Biagio Del Prete hanno partecipato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il comandante della Polizia municipale, Luigi De Simone, il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, i rappresentanti di questura, carabinieri, guardia di finanza, Ispettorato del lavoro, Ufficio scolastico e associazioni di categoria. Tra le novità la decisione di prolungare per tutta l'estate il coordinamento interforze deputato al controllo del territorio nei fine settimana con una estensione dei turni di vigilanza, inizialmente previsti dalle 18 a mezzanotte, fino alle due del mattino. Ad Aversa in particolare saranno in campo anche le unità del reparto di prevenzione anticrimine di Napoli. Non solo presidi ma anche pattugliamenti. Alle forze dell'ordine e alla polizia locale chiesto infatti di essere quanto più possibile flessibili nella programmazione delle attività e visibili nelle strade di accesso alla movida. Ciò per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini ma anche per rappresentare un deterrente contro risse, aggressioni, casi di vandalismo e non solo.

Il prefetto Castaldo ha espresso grande soddisfazione per le attività di contrasto e repressione delle forze dell'ordine e ha auspicato una migliore sinergia tra le istituzioni locali e i comitati civici. «Per avere una sana movida ha dichiarato la repressione dei comportamenti, da sola, non basta, ma deve raccordarsi con tutti gli altri strumenti di prevenzione coinvolgendo gli stessi esercenti». Per la prefettura restano poi centrali nelle attività di contrasto la corretta manutenzione della videosorveglianza a disposizione delle forze dell'ordine e l'implementazione dell'illuminazione pubblica come deterrente per la commissione dei reati.

Relativamente al capoluogo, il sindaco ha annunciato una ordinanza con la quale verrà vietata nei weekend, dal 7 luglio al primo ottobre dalle 22 alle 6, la vendita (anche attraverso i distributori automatici) e il consumo di bevande in bottiglie di vetro e in lattine nelle aree pubbliche e in quelle soggette a pubblico passaggio. Il divieto non sarà valido per le attività di delivery così come sarà consentita sia la vendita che la somministrazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie e dehors. In merito il sindaco ha invitato i commercianti e i cittadini a servirsi dei cassonetti "smart" per la raccolta del vetro presenti in 18 punti della città. Nell'ordinanza si farà riferimento anche al divieto di diffusione della musica all'interno dei locali a partire dall'una di notte così come previsto dal regolamento comunale. Stanno per essere attivate, nei weekend, anche una isola pedonale sperimentale in via Mazzini che restringerà ulteriormente il divieto di transito e una Ztl nella frazione Vaccheria, dove verranno potenziati i controlli per contrastare schiamazzi notturni, bivacchi non autorizzati e degrado.

Per garantire un livello superiore di sicurezza il Comune si appresta a installare 39 nuove telecamere che consentiranno non soltanto di prevenire i fenomeni criminali ma anche di contrastare le violazioni al Codice della strada. Questi impianti, finanziati dal Viminale nell'ambito del Poc "Legalità 2014-2020" con un finanziamento di circa 250mila euro, andranno ad aggiungersi ai cento già previsti nel project financing per l'ammodernamento della pubblica illuminazione. Entro qualche settimana infine verrà installata, nell'ambito del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano, la linea movida che collegherà i parcheggi della città con gli esercizi commerciali serali e notturni per favorire la mobilità dei giovani. Il percorso sarà operativo il venerdì e il sabato dalle 19 all'una di notte e avrà come capolinea largo Aldifreda e la stazione ferroviaria. Diverso il caso di Aversa, dove il problema movida si presenta molto più strutturato e complesso. Qui il sindaco Alfonso Golia potrebbe prevedere nuove restrizioni anche in merito all'occupazione di suolo pubblico.