Incidente a Casoria: motorini sfrecciano nella movida e travolgono un bambino

Motorini senza controllo, paura ieri sera per un bambino investito. Corrono, si sfidano, chiacchierano l'uno di fronte all'altro, occupando praticamente tutta la carreggiata: un gioco, un modo per trascorrere un sabato sera e ritrovarsi con gli amici, ma spesso perdendo il rispetto per le regole.

Ieri, intorno alle 19.30, all'altezza della Galleria Marconi, un bambino di 9 anni è stato investito da un motorino, mentre attraversava la strada con la mamma e la sorellina. Il mezzo ha sorpassato l'auto che si è fermata per fare passare la donna e i bambini.

Molto lo spavento, il piccolo ha fortunatamente riportato solo la rottura di un dente.

Via Principe di Piemonte è una strada ormai simbolo della movida, lo sa bene chi abita ai primi piani, con il continuo via vai delle corse su due ruote fino a notte fonda.

Le comitive di giovanissimi, sono minorenni soprattutto, si danno appuntamento, sfrecciano da piazza San Paolo a via Marconi. A questo si aggiunge la problematica delle strisce pedonali sbiadite, che rendono difficile attraversare la strada, specie quando nel weekend si da' inizio alla movida.