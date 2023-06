Rissa e coltelli a Giugliano, due giovanissimi feriti

Due giovani, uno di 19 anni e l'altro di 17 anni, sono rimasti feriti in una violenta lite scoppiata stanotte a Giugliano , in via Roma angolo corso Campano.

dei due ragazzi ha riportato ferite da arma da taglio al torace e alla schiena, mentre l'altro è stato ferito a colpi di arma da fuoco la gamba destra.

Entrambi sono stati portati all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti.