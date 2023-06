Chanel Totti in viaggio con il trolley da 2.800 euro: vacanza in famiglia a Los Angeles con papà Francesco e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno dato il via alle vacanze estive, prendendo un aereo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, diretto a Los Angeles. Ma i due non erano da soli. Con loro anche la figlia Chanel Totti che ha documentato il viaggio sulle sue storie Instagram e il fratello Cristian Totti. La foto della 16enne in aeroporto con un trolley Louis Vuitton da 2.800 euro ha incuriosito i fan.

Si tratta della prima vacanza di famiglia per l'ex Capitano della Roma e la nuova fidanzata con i figli Cristian e Chanel.

La coppia starà facendo le prove per una prossima vacanza dove porteranno anche i figli di Noemi e la piccola Isabel rimasta a casa con mamma Ilary Blasi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di intraprendere una vacanza in famiglia insieme a Cristian e Chanel e la loro prima tappa a Los Angeles è stato N.10 Restaurant, il ristorante dell'amico e compagno della Nazionale, Alessandro Del Piero.

La famiglia ha passato il primo giorno in America tra sole, caldo e una bella cena base di carne nel ristorante italiano.

Nonostante Chanel sia sempre molto legata alla madre, tanto da sostenerla ed essere presente durante le avventure televisive di mamma Ilary, forse, questa vacanza potrebbe essere l'occasione per la 17enne di conoscere meglio la fidanzata di papà Francesco e, chissà, magari potrebbe nascere un bel rapporto.

Intanto si godono queste belle giornate sotto il sole di Los Angeles, alla larga dai pettegolezzi e lontano dal suo amato Cristian Babalus.