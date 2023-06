Giaele De Donà, il crollo dopo il Gf Vip: «Non sono stata bene, una psicologa mi ha aiutato». Quei chili persi e ora ripresi

Giaele De Donà, ex concorrente del Gf Vip, da qualche tempo era sparita dai social. Nell'ultimo periodo, l'ex gieffina è tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha raccontato ai suoi fa il motivo della sua assenza e come si sente adesso. Poi, nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di lei che non è passata inosservata ai fan. Ma procediamo con ordine.

«È normale avere dei momenti no.

Non fingiamo che la vita sia sempre perfetta - ha sottolineato Giaele De Donà - Ho avuto tanti problemi familiari, uno dopo l'altro, magari un giorno ve ne parlerò. Adesso sono riuscita a staccare un po' da tutto e a stare di nuovo bene. Quello che mi ha aiutato tanto a superare questo periodo ed essere più serena è stato staccare tutto per dieci giorni». Poi ha aggiunto: «Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita e in un'ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi».

Giaele De Donà nella casa del Gf Vip ha attirato l'attenzione del web non solo per le diverse dinamiche che l'hanno coinvolta ma anche per un altro motivo: in poco tempo la modella nella casa del GfVip ha iniziato a perdere molto peso. Oggi per fortuna però le cose sembrano andare decisamente meglio nonostante abbia ammesso di aver vissuto un periodo non semplicissimo. Piano piano Giaele sta tornando al suo peso forma e si è detta felice dei risultati: «In poco tempo ho quasi recuperato tutti i chili persi al Gf Vip. Soddisfazioni».