Alessia Marcuzzi, il mistero del like al tweet contro Francesca Fagnani. Poi le scuse: «Sono cecata»

Bella e brava. Alessia Marcuzzi ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell'Emilia Romagna, l'Italia Loves Romagna. Insieme ad Amadeus, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi ha condotto il programma in maniera eccelsa, tanto che i fan già sognano di poterla vedere di nuovo accanto ad Amadeus, magari sul palco di Sanremo. Intanto la conduttrice si gode un bel riposo dopo una serata molto impegnativa.

Alessia è molto attiva sui social, specialmente su Twitter dove non manca mai di condividere pareri ed opinioni con i suoi follower e spesso interagisce con i loro tweet, come nell'ultimo caso.

In particolare, un tweet a cui la conduttrice avrebbe messo mi piace, ha creato un po' di scompiglio.

La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna — Livvy (@Livvy02814703) June 24, 2023

Alessia Marcuzzi, dopo la conduzione del concerto Italia Loves Romagna, si è rilassata leggendo alcuni tweet che commentavano l'evento e la sua performance.

La presentatrice ha messo, in particolare, un mi piace un po' sospetto. Il tweet di un utente diceva: «La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco».

A questo tweet Alessia Marcuzzi ha messo like, e i fan della showgirl si sono chiesti: che sia una frecciatina alla sua collega?

Alessia Marcuzzi, tramite il suo profilo di Twitter, ha commentato la vicenda questa mattina, dicendo: «Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani. Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Francesca siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic! Chiedo scusa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata».

Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnan !!!

Non avevo letto bene il contenuto evidentemente🤪

Io e Fra siamo amiche da… — Alessia Marcuzzi (@lapinella) June 26, 2023

Francesca Fagnani ha risposto al tweet con un cuore. Pace fatta, quindi, tra le due conduttrici che si conoscono da anni e si sono sempre stimate e rispettate.