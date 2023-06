Barbara d'Urso sostituita da Enrico Papi? L'opinionista dell'Isola potrebbe tornare alla conduzione di un suo cavallo di battaglia

Il palinsesto Mediaset è in continua evoluzione e i fan più accaniti dei programmi della rete privata sono super attenti a tutte le indiscrezioni sui possibili cambiamenti durante la prossima stagione televisiva, che partirà il prossimo autunno.

Nelle ultime ore si sta diffondendo il tam tam che vorrebbe il ritorno di Enrico Papi alla conduzione di un programma condotto nella scorsa stagione da Barbara d'Urso.

Le voci che vorrebbero Enrico Papi alla conduzione del programma di Barbara d'Urso si stanno facendo sempre più insistenti. Enrico Papi ha da poco terminato la sua avventura come opinionista all'Isola dei Famosi, accanto a Vladimir Luxuria e alla conduttrice Ilary Blasi, ma sta già pensando al prossimo passo da fare.

Molto probabilmente, si tratterà di un progetto che potrebbe tornare tra le sue mani, ovvero la conduzione di La pupa e il secchione.

Il celebre reality show era stato condotto da Barbara d'Urso durante l'ultima stagione, andata in onda quest'anno, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, quindi, i dirigenti Mediaset stanno pensando di far tornare Enrico Papi a capo del programma.

Rivedremo, dunque, Enrico Papi al timone di uno dei suoi cavalli di battaglia? Non ci resta che aspettare...