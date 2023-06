Napoli, le 16 produzioni di Max Adv tra approfondimenti, talk e intrattenimento

Quattordici format regionali, due nazionali, documentari, talk comici, di informazione, programmi di intrattenimento generalista, di approfondimento, il calcio visto con l'occhio del tifoso e con quello dissacrante di un gruppo di autori che è ormai l'ossatura portante di Max Adv. La società di produzione che fa capo a Massimiliano Triassi, produttore napoletano che ha fatto di Napoli, della creatività, e della squadra di autori tre pilastri fondamentali per la crescita.

Un palinsesto che spazia a 360 gradi nel mondo dell'intrattenimento. Confermatissimo il talk «La Notizia in Comune» condotto da Matilde Andolfo che ha ospitato nel suo salotto rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali ed europee; ha spaziato con collegamenti da New York a Londra passando per l'europarlamento di Bruxelles per discutere delle tematiche più scottanti di attualità.

Matilde Andolfo protagonista anche di «Benessere» un viaggio nel mondo della bellezza, dello star bene, della medicina, delle ultime novità nel mondo del wellness.

Riparte Aqua, il programma dedicato ai circoli nautici della Campania.

Informazione a ritmo serrato che salta da una barca a vela a un gala, da una piscina di pallanuoto a una barca di canottaggio.

Saranno riproposte anche le interviste di Approdiché con Rosario Verde ed il suo Letterman Show in salsa napoletana per conoscere personaggi della vita cittadina.

Marco Lanzuise è «The Mast», gag esilaranti sul mondo del lavoro con Salvatore Turco e Rosario Verde. E ancora «Zit com» e la comicità silenziosa, «E che serata», il varietà che lancia i nuovi talenti dello spettacolo partenopeo che partirà con la prima edizione.

«A Ricetta», la sfida tra imprenditori, professionisti e casalinghe dietro i fornelli per passione. Il mondo del calcio visto in maniera dissacrante in «Ultimo Stadio» che si avvarrà della presenza di una delle voci storiche legate alla narrazione del Calcio Napoli, quella di Carlo Alvino che entrerà nella squadra con Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Ferruccio Fiorito.

Ultima produzione televisiva di successo rodata sul rinomato social Tik Tok «Figli di Mouse», dove le persone comuni che vogliono raccontare le loro vicende personali hanno una tribuna moderata da un conduttore pronti ad ospitare sfoghi ed inviti alla riappacificazione. Format Nazionali «T'apparamm», a tutte le liti c'è una soluzione. E così in ufficio, a casa, nel condominio, nell'attività lavorativa si cerca un punto di incontro per dirimere questioni spinose. E infine, «Amatevi, al matrimonio ci pensiamo noi» dedicato a quanti vorrebbero sposarsi ma le condizioni economiche non lo permettono e raccontano storie d'amore che vivranno il lieto fine.

«Si tratta di uno sforzo produttivo molto impegnativo fatto di quattordici format frutto delle idee della nostra squadra di autori e attori – spiega il produttore televisivo Massimiliano Triassi - Il momento non è facile per nessuno ma tutte queste produzioni hanno ormai un pubblico talmente radicato e interessato che ripartiremo con una nuova stagione più ricca e articolata di quelle precedenti per le quali non resta che ringraziare i canali televisivi regionali campani e non solo».