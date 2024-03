Barbara D'Urso, colazione in famiglia con il casatiello napoletano e latte: «Appena svegli...»

Il casatiello natoletano è il re del menu di Pasqua almeno a Napoli dove sia nella versione salata, sia in quella dolce è un must che si tramanda di generazione in generazione. E lo sa bene Barbara D'Urso che da sempre ha sempre manifestato un forte attaccamento a Napoli, la sua città natale.

La conduttrice infatti nelle ultime ore ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che mostrano una tavola imbandita con piatti tipici napoletani. Altro che colazione dei campioni, quella di Barbara D'Urso è una colazione plus: con casatielli, uova e pastiere napoletane.

La Pasqua di Barbara

Barbara D'Urso si sta godendo questi giorni di relax insieme alla sua famiglia a Napoli. Naturalmente non manca la tenera nipotina della conduttrice, Matilde, venuta al mondo nel 2022. E così ancora una volta, Barbara D'Urso non ha rinunciato al cibo ma soprattutto non ha saputo dire di no all'idea di trascorrere qualche giorno accerchiata dall'amore dei suoi cari, alla gioia di assaporare queste feste nel ruolo di nonna super.

«Casatiello a colazione.

Buono no? Ci siamo solo appena svegliati». Sono queste le parole che la conduttrice ha pronunciato nel video che ha pubblicato su Instagram. Dal video è possibile notare che si respira un aria di serenità e spensieratezza in casa D'Urso.