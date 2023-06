Lory Del Santo irriconoscibile, la foto scatena i fan: «Filtri e ritocchini, sembri Nataly Caldonazzo»

Lory Del Santo, dal Festivalbar nel 1975 all'Isola dei Famosi del 2022, è in televisione da quasi 50 anni. Per questo motivo, il suo volto resta tra i più conosciuti per i telespettatori, nonostante il passare degli anni. Così, ha fatto discutere i fan, una sua foto pubblicata su Instagram, nella quale è sembrata molto cambiata nella fisionomia del viso.

Lory Del Santo ha pubblicato un selfie da Los Angeles. «Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare», ha scritto la showgirl 64enne. Ma ad attirare l'attenzione degli utenti è stato il suo volto. «Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei», ha commentato qualcuno. «Hai ingrandito labbra inferiori. Cambi completamente fisionomia. Mi piacevi molto di più prima. Peccato, espressione cambiata», ha scritto un altro. E ancora: «Ti avevo scambiato per Nathaly Caldonazzo», incalza un altro. «Irriconoscibile», commenta un altro utente.

Ma c'è anche chi la difende, dopo le decine di commenti arrivati: «Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi», scrive un follower della showgirl.

Un fan ammette i ritocchini, ma si complimenta: «Molto meglio rispetto a tanti scempi che vedo».