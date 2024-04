Francesco Totti e Noemi Bocchi, domenica in relax con i figli di lei: nel salotto col visore virtuale

Noemi Bocchi e Francesco Totti sempre più uniti e sempre più vicini alla famiglia dei loro sogni. La coppia è andata a convivere in un nuovo appartamento a Roma insieme ai figli di lei e di recente hanno festeggiato tutti insieme la prima comunione del figlio maggiore di lei, Tommaso. Stamattina Noemi ha condiviso alcune storie molto private della loro vita in famiglia tutti insieme mentre giocano e si divertono giocando con il visore virtuale nel salotto dell'appartamento in cui vivono tutti insieme. Tra risate e divertimento, la nuova famiglia Totti trascorre una domenica all'insegna del relax e della tranquillità.

La prima comunione di Tommaso

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato la Prima Comunione di Tommaso, il bambino della compagna dell'ex giocatore della Roma.

La coppia si è lasciata immortalare con il piccolo davanti a una torta bianca di panna e tutti e tre sono parsi molto sorridenti.

La festa si è tenuta in uno dei ristoranti del cuore di Totti, ovvero L'isola del Pescatore a Santa Severa, in provincia di Roma. Qualche mese fa, si vociferava che Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero desiderato avere un altro figlio, tant'è che vennero anche paparazzati con in mano la cartellina di una clinica privata. Voci poi non confermate.