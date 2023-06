Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: lite furiosa ad Amici 22 «per colpa dell'ego ferito»

L'edizione di Amici 22 è terminata già da qualche settimana, con la vittoria di Mattia Zenzola, ma i rumor sulle presunte liti e storie d'amore nate all'interno del programma non si fermano. Sono in molti a chiedersi, in particolare, se il professore di ballo, Raimondo Todaro, rimarrà nel talent show oppure ribusserà alla porta di Ballando con le stelle. Il dubbio è nato in seguito alle voci di corridoio che vedevano Raimondo Todaro ai ferri corti con un suo collega. Questa situazione non sarebbe piaciuta a Maria De Filippi e alla produzione, che avrebbero quindi dovuto fare una scelta.

Andiamo a vedere di chi si tratta.

Alcune fonti vicine ai produttori di Amici hanno rivelato che l'insegnante di latino americano, Raimondo Todaro avrebbe avuto una lite furiosa con il suo collega, Emanuel Lo, e il motivo sarebbe da ricercarsi nelle esibizioni speciali che i due coach di Amici hanno presentato sul palco, insieme alle loro colleghe di squadra, Arisa e Lorella Cuccarini.

Nonostante Raimondo Todaro e Arisa si sono impegnati sempre per presentare esibizioni di altissima qualità, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini li avrebbero sempre oscurati con performance da lasciare senza fiato.

Questo non sarebbe andato giù a Todaro che avrebbe avuto una lite furiosa con Emanuel Lo.

L'ego di Raimondo Todaro sarebbe stato messo a dura prova dal coreografo che, pur non esibendosi da ben 15 anni, è riuscito a mettere in ombra il ballerino professionista.