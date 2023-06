Chiara Nasti e l'abito da sposa, quanto costava il suo outfit? La cifra da capogiro

Chiara Nasti si è sposata con il fidanzato e calciatore Mattia Zaccagni, alcuni giorni fa. La cerimonia solenne è stata celebrata a Roma nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, alla presenza delle famiglie degli sposi e dei loro più cari amici. La festa, invece, si è svolta a Villa Miani dove la coppia, insieme agli invitati, si è lasciata scattare moltissime foto. L'influencer, nel corso della serata, ha cambiato look per ben tre volte e i suoi milioni di follower si sono chiesti a quanto ammontasse il prezzo dell'abito da sposa di Chiara.

Per raggiungere il suo amato all'altare, Chiara Nasti ha indossato un abito a dir poco principesco: corpetto interamente ricamato di pizzo, gonna voluminosa in tulle e velo con dettagli sempre di pizzo sul fondo.

L'influencer, durante i preparativi per il matrimonio, ha sempre tenuto aggiornati i propri follower su come sarebbe stata la festa (ovviamente, senza svelare troppi particolari) e aveva detto loro che il vestito scelto sarebbe stato particolare e sfarzoso.

L'abito indossato da Chiara è firmato dalla stilista Monique Lhuillier e il suo costo si aggira intorno ai 20 mila euro, una cifra che, di certo, non tutte le spose possono permettersi. Il secondo vestito, invece, indossato per la durata della cena, è stato realizzato dal brand Berta mentre il terzo abito, ovvero quello per il taglio della torta, era un bustino sensuale con stecche e coppe in evidenza, a completare il look ecco dei lunghi guanti.

Tra i volti noti che si sono visti al matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, c'erano diversi calciatori come, ad esempio, Ciro Immobile accompagnato dalla moglie Jessica Melena, oppure, Pierluigi Gollini e Matteo Pessina. Inoltre, erano presenti anche Marcel Jacobs e la moglie Nicole Daza.