Giorgia Soleri sull'app di dating, dopo Damiano la nuova vita da single: «Non cerco nulla di serio»

Giorgia Soleri, dopo l'addio a Damiano David, volta pagina e si tuffa nel mondo delle app di dating. L'influencer e modella ha creato il suo profilo su Bumble, app sorella di Tinder, fondata da una delle sue inventrici. Un'app che mette al centro le donne, in perfetto stile Soleri.

La sua pagina su Bumble è stata trovata da alcuni utenti a Milano, che l'hanno ripostata poi su un gruppo Facebook. Il profilo, scrive Repubblica, sarebbe verificato, anche se non è certo che si tratti davvero di lei, dal momento che è facilissimo falsificare un contatto del genere. In ogni caso, la descrizione ha attirato l'attenzione degli utenti. Giorgia Soleri si definisce atea, ammette di allenarsi in palestra regolarmente, ma soprattutto, non cerca niente di serio.

Nelle ultime settimane è stata resa nota la fine della storia con Damiano David, dopo sei anni. I due, fidanzati dal 2017, hanno annunciato la fine della loro relazione. L'annuncio l'aveva dato il frontman dei Maneskin, dopo che sui social era diventato virale il video di un suo bacio con la modella Martina Taglienti. «Per tutelarci in questo momento delicato, fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche», aveva commentato Giorgia, già pronta alla nuova avventura.