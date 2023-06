Ilary Blasi, babyshower per la sorella Melory ma i follower notano un'assenza

Ilary Blasi è molto legata alle sue due sorelle, Melory e Silvia e lo ha dimostrato proprio di recente in occasione della scoperta della gravidanza di Melory. Ieri pomeriggio si è tenuto il babyshower, o gender reveal della sorella di Ilary. Melory Blasi ha scoperto, proprio grazie a questa festa tenutasi ieri, 23 giugno, di essere incinta di un bambino, tutto documentato tramite le storie instagram della sorella di Ilary Blasi.

Fiocco blu, quindi, in arrivo in casa Blasi.

Melory ha pubblicato molte storie Instagram in cui mostra i dettagli della festa e gli invitati a cui chiede «Secondo te è una bambina o un bambino?», tra cui anche ai cognati. Ma tra questi manca l'ultimo arrivato e i fan se ne sono accorti immediatamente.

Durante i festeggiamenti per il futuro nascituro, i fan di Ilary Blasi hanno notato che mancava proprio il compagno della conduttrice, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Le voci su una presunta crisi sono nell'aria già da qualche giorno, ma Ilary aveva pubblicato sulle sue storie Instagram un mazzo di rose rosse, senza rivelare il mittente.

Il pensiero è andato subito all'imprenditore tedesco che, così facendo avrebbe smentito i rumor sulla possibile rottura.

Questa volta, però, la sua assenza durante un evento, forse il primo così importante per la famiglia Blasi, non si spiega: Ilary e Bastian avranno voluto rallentare la loro storia d'amore, evitando le presentazioni in famiglia oppure hanno deciso di prendersi una vera e propria pausa?

I fan restano in attesa di nuovi aggiornamenti, certi che la loro presentatrice romana non li deluderà.