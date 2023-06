Armando Incarnato, lei gli chiede una foto, il marito lo multa: 180 euro (e 5 punti patente). Lo sfogo: «Piccolo uomo che non sei altro»

Armando Incarnato, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, è in vacanza in Calabria. Ma il cavaliere ha dovuto far fronte a una brutta avventura poiché, stando alle sue parole, si è sentito vittima di abuso di potere dopo essere stato multato dal marito di una fan. Armando Incarnato ha raccontato quanto accaduto nelle sue Instagram stories. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

«Non è la divisa a darmi fastidio ma l'abuso di potere - ha sottolineato Armando Incarnato - Ti ho sentito quando ridendo e con la faccia tagliata hai detto “questo è quello di Uomini e Donne”. Sì, sono io piccolo uomo che non sei altro. Tua moglie però è quella che mi segue tutti i giorni da casa e forse questa cosa ti disturba».

Poi, ha aggiunto: «Peccato che non hai sentito quando il tuo collega ha detto: Armà mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un po' nervoso e non ti sopporta. Io ti stimo molto come persona, sei sempre schietto e sincero».

Il cavaliere di Uomini e Donne, attraverso le sue Instagram stories ha spiegato di aver incontrato una donna, la scorsa sera.

Stando alle sue parole, la ragazza lo ha fermato per una foto e lo ha riempito di complimenti. Armando ha chiesto alla ragazza se il suo fidanzato fosse geloso ma lei ha negato. Qualche istante dopo, la ragazza è stata raggiunta dal marito che appariva visibilmente infastidito.

Poco dopo, mentre Armando Incarnato si trovava bloccato nel traffico sul lungomare, e proprio lì ha raccontato di essere stato fermato dalle forze dell’ordine mentre stava ascoltando un audio sul suo cellulare. Ed è stato proprio questo il motivo per cui il cavaliere è stato multato dagli agenti, nonostante avesse preso il cellulare mentre si trovava fermo nel traffico.

Trovando questa multa ingiusta, il cavaliere ha chiesto spiegazioni agli agenti, rendendosi conto che uno di loro era proprio il marito della signora che le aveva chiesto una foto.

Per Armando tutto questo è una vera ingiustizia: furioso per quanto accaduto, il cavaliere del Trono Over ha spiegato ai suoi fan di aver ricevuto una multa di oltre 180 euro, oltre ad aver perso anche 5 punti dalla patente.