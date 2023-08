Uomini e Donne, ex dama (cacciata da Maria De Filippi) sposa il suo cavaliere

Le coppie nate a Uomini e Donne spesso trovano difficoltà ad andare avanti una volta superate le porte degli studi televisivi a causa della lontanaza o di incomprensioni che diventano insormontabili. Altre volte, tuttavia, le coppie riescono a ritrovare l'amore vero e a giungere al lieto fine, come è successo a questa coppia del Trono Over.

Si tratta dell'ex dama che fu cacciata da Maria De Filippi a causa del suo comportamento poco corretto.

Desdemona Balzano fu cacciata a marzo 2023 dal dating show Uomini e Donne da Maria De Filippi dopo alcune segnalazioni che avevano messo in dubbio la buona fede della donna.

L'ex dama non riusciva ad aprirsi con i suoi cavalieri e quindi risultava spesso fredda e distaccata. Gianni Sperti e Armando Incarnato la accusarono di essere lì per secondi fini e, quest'ultimo, dopo aver raccontato la sua esperienza con la dama le chiese di poter ascoltare gli audio che le aveva mandato. Quando Desdemona si rifiutò di far ascoltare queste prove, Maria De Filippi decise che sarebbe stato meglio per lei lasciare il programma.

Desdemona Balzano ha continuato la sua storia d'amore appena nata con Giuseppe Rescigno e tutto sembrerebbe essere andato per il meglio. Durante una diretta su Instagram, infatti, i due hanno annunciato che presto si sposeranno.