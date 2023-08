Mara Venier, vacanze finite: «Grazie direttore». Ora al lavoro per Domenica In

Sono terminate le vacanze per Mara Venier che nelle ultime ore si trovava a Viareggio, in Toscana insieme al marito Nicola Carraro. Adesso la conduttrice è pronta per ritornare a lavoro e soprattutto, alla normalità. Già settimana scorsa, la conduttrice ha detto addio alla sua casa di Santo Domingo per tornare in Italia. D'altronde si prospetta un anno pieno per la conduttrice che sarà nuovamente a timone della nuova edizione di Domenica In. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Si parte da Viareggio saluto e ringrazio il direttore. Torno presto». Sono queste le parole che Mara Venier ha pronunciato nel video pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha voluto ringraziare il direttore dell'hotel in cui ha soggiornato durante questi ultimi giorni di relax. Ora, Mara Venier è pronta a riprendere in mano la sua routine quotidiana e il suo lavoro: d'altronde è l'affetto del pubblico la molla che spinge la conduttrice a dare sempre il massimo.

Adesso non ci resta che aspettare per vederla nuovamente in televisione...