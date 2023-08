Tommaso Zorzi nudo, il commento di Aurora Ramazzotti sorprende tutti: «Ma non ti vergogni?»

«Non ti fidar di un bagno a mezzanotte». Sono queste le parole che Tommaso Zorzi ha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'amico di Aurora Ramazzotti si mostra ai fan sul suo profilo Instagram, mentre è in barca di notte a Stromboli. Due sono le foto del post social dove è possibile notare Tommaso Zorzi in posa con un telo da mare che gli copre le parti intime. Non è tardato ad arrivare il commento di Aurora Ramazzotti a corredo del post di Zorzi.

Il post che ha pubblicato Tommaso Zorzi ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei fan e non solo.

Il commento di Aurora Ramazzotti non è passato inosservato ai follower dell'influencer. «Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. E lui ha così risposto: «Aurora Ramazzotti sei mamma, non ti vergogni a guardare le foto di un uomo nudo?».