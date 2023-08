Laura Pausini, la foto con la figlia Paola e Matilde scatena i commenti: «È la tata?». La risposta della star

Laura Pausini ha pubblicato alcune foto che riassumono i giorni di pausa che si è concessa durante il suo tour mondiale, per rilassarsi con la sua famiglia al mare. La cantante ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram alcuni momenti molto dolci, tra cui uno scatto che la immortalava in compagnia della figlia Paola, nata nel 2013 dall'amore con Paolo Carta, suo chitarrista e marito, mentre sedevano sulle altalene sull'acqua. Tuttavia, ad aver catturato l'attenzione è stata la foto di famiglia, in compagnia di una donna. Di chi si tratta? Andiamolo a scoprire insieme.

Laura Pausini, l'esibizione in spagnolo a Siviglia

La foto di famiglia

La cantante ha pubblicato la foto di famiglia con suo marito Paolo Carta, la figlia Paola e una donna sconosciuta ai suoi fan che hanno chiesto informazioni nei commenti. Laura Pausini ha risposto prontamente dicendo che è «un'amica di famiglia» che è andata in vacanza con loro, ma alcuni utenti non sono rimasti molto soddisfatti dalla risposta. «Di' che è la tata...

la scusa dell’amica di famiglia al giorno d’oggi fa sorridere…» ha commentato una fan, insinuando che la donna con loro fosse la tata. Ma la verità è un'altra. Si tratta, infatti di Matilde Alcini, studentessa di marketing a Parigi.

La tata di Paola

L'identità della tata di Paola, infatti, non è mai stata un mistero: si chiama Mati. La donna vive con Laura Pausini e la sua famiglia da oltre 16 anni e, prima di essere la tata di Paola, ha cresciuto anche la cantante.