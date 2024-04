La figlia del campionissimo Fausto Coppi in visita al monumento dedicato al papà

Ha trovato ancora un momento saliente, la storia sentimentale di Fausto Coppi a Caserta, se non in Campania in senso lato, e così Ercole di Caserta, lì dove Fausto Coppi visse da novembre del

1944 alla primavera del ‘45, a guerra finita, i suoi primi mesi di ritorno in Italia dopo la prigionia in Africa, ha ospitato la visita di Marina Coppi, la prima figlia di Fausto.

Ad Ercole, ospite dell’Associazione Amici di Fausto Coppi, presieduta da Renato Iaselli, con la collaborazione fra gli altri di Pasquale Ventriglia e di Angelo D’Avino, Marina Coppi ha potuto affidare per la prima volta un sorriso di figlia a quel piccolo mondo antico di Ercole di Caserta, che prese per mano il giovane reduce Fausto Coppi. Prima della sua ribadita gloria da Campionissimo del ciclismo, e prima di esserne un giorno a venire ancora prediletta figlia.