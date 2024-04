Incidente nella gelateria a Piedimonte, giovane resta incastrata con la mano nell'impastratice

Incidente sul lavoro in un laboratorio di gelati: un'addetta alla produzione resta incastrata con la mano in una impastatrice. L'incidente verso le 15,30, in una piccola azienda di produzione gelati in via Pioppi a Piedimonte Matese. Immediato l'allarme e la richiesta di aiuto a pomperi e 118.

Sul posto, per soccorrere la giovane ragazza di 29 anni rimasta vittima dell'incidente, si è recata una squadra dei figili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese.

Dopo un elaborato lavoro e l’utilizzo della strumentazione da taglio in dotazione i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare una parte del macchinario permettendo al personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, di trasportare la giovane ragazza all'ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso.