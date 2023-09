Mussolini sullo scontrino di un bar a Verona, la titolare: «So che ai comunisti dà fastidio»

Il Duce è tornato? Sembrerebbe proprio di sì. Ma attenzione, non è come sembra. Il volto di Mussolini è «comparso» su uno scontrino fiscale. Il curioso episodio è avvenuto in un bar di Cerea, una cittadina in provincia di Verona. Come riporta oggi l'Arena, non è la prima volta: già nove anni fa la notizia della ricevuta del «Bar Armando» con l'effige del Duce si era diffusa a livello nazionale.



Cosa è successo

Inizialmente lo scontrino con Mussolini veniva emesso nel mese di ottobre, «in omaggio alla Marcia su Roma del 28 ottobre 1922», ma da qualche tempo viene distribuito tutto l'anno. «So benissimo - ha dichiarato la titolare, Maristella Finezzo - che ai comunisti dà fastidio che ci sia Mussolini sugli scontrini, ma più loro si scandalizzano e dicono di toglierlo, più io decido che invece deve rimanere.

Io non cambio i miei ideali. Come è avvenuto quasi 10 anni fa, qualcuno sta solo cercando di creare l'ennesimo caso, ma le critiche non ci toccano minimamente». Non risulta che sia stata mai preso alcun provvedimento di carattere amministrativo o penale per la vicenda.