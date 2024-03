Attentato a Mosca, chi sono i 4 tagiki arrestati (e torturati): i volti gonfi, i lividi, i tagli, uno di loro in sedia a rotelle

Gonfi in volto, con lividi e segni di tagli, uno addirittura condotto nell'alula del tribunale in sedia a rotelle con un camice e i pantaloni dell'ospedale. Così, dalle foto che girano sui media internazionali, appaiono i quattro sospettati della strage al Crocus City Hall, tutti da ieri accusati di terrorismo e in custodia cautelare fino al processo. Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev, 32 anni, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, 30 anni, Shamsidin Fariduni, 25 anni, e Muhammadsobir Fayzov, 19 anni, sono i nomi degli arrestati, tutti con passaporto tagiko.

Attentato Mosca, la teoria della "false flag". I critici di Putin: «Pretesto come nel 1999 per la guerra in Cecenia»

Le torture sui tagiki arrestati

Fayzov, riporta Skynews, è stato portato in tribunale direttamente dall'ospedale su una sedia a rotelle, il volto con una serie di tagli e un infermiere è rimasto con lui durante l'udienza.

Il Cremlino non commenta

Il Cremlino non ha risposto a una domanda «sui visibili segni di violenza», e quindi sulle possibili torture, sulle quattro persone arrestate in Russia perché sospettate dell'attacco terroristico al Crocus City Hall. Lo riporta la Cnn, che ha posto la domanda. «Lascio questa domanda senza una risposta», ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.