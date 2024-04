Un Piano B per l'Italia: il volume di 15 intellettuali all'Arciconfraternita dei Pellegrini

Arginare povertà, inflazione e diseguaglianze: su questi temi un progetto a più voci per indurre la politica a cambiare. Con il libro “Piano B, uno spartito per rigenerare l'Italia” 15 intellettuali cattolici propongono un metodo che crei una comunità nazionale orientata all'innovazione sociale e politica. Nel volume contributi di Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Marta Cartabia, Carla Collicelli, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Luca Jahier, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Alessandro Rosina, Roberto Rossini, Paolo Venturi e Giorgio Vittadini.

L'Italia non ha bisogno di un nuovo partito, ma di un nuovo spartito che valorizzi il lavoro di cittadini, associazioni, fondazioni e cooperative che mette in pratica i concetti di generatività, solidarietà e sostenibilità presenti nell' azione pastorale di Papa Francesco: è questa l'idea degli autori del volume che verrà presentato martedì 23 aprile nei locali dell'Arciconfraternita dei Pellegrini in via Portamedina.

Dopo i saluti del Primicerio dell’Arciconfraternita Giovanni Cacace e del presidente nazionale dell'associazione Italiana docenti universitari (AIDUAl) fonso Barbarisi, intervengono Leonardo Becchetti e Carla Collicelli. Dialogano con gli autori monsignor Antonio Di Donna, Luigi Nicolais, Raffaele Cananzi e Renao Briganti.

Coordina Marianna Pignata.