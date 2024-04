Pensioni, a rischio Quota 103: torna lo spettro della legge Fornero. Cosa dicono i conti del Def

Il pensionamento anticipato è a rischio. E torna lo spettro della legge Fornero. Nel documento di economia e finanza appena approvato dal governo di indicazioni sulla prossima manovra non ce ne sono molte, ma una certezza, o quasi, c’è: sarà difficile che il prossimo anno possa esserci qualche nuova forma di pensionamento prima dei 66 o 67 anni.

A meno degli scivoli per i lavori usuranti e poche altre categorie. La spesa sostenuta dai conti pubblici per le pensioni è troppo alta e comunque destinata a crescere ancora. Quest’anno toccherà i 337,4 miliardi, l’anno prossimo salirà a 345 miliardi, nel 2027 balzerà a 368 miliardi. Il governo deve quindi trovare nuove fonti di finanziamento e aumentare il numero di lavoratori per compensare le nuove pensioni. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere e cosa ne sarà di Quota 103.

