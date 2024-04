Pagamenti Inps, il calendario di maggio 2024: dalle pensioni alla Naspi fino all'assegno di inclusione, le date

Con l'arrivo di maggio, si rinnova il ciclo dei pagamenti dell'Inps. Dalle pensioni al sostegno rivolto alle famiglie con figli e all'assistenza per chi è senza lavoro: questi pagamenti rappresentano un importante supporto per molte persone e nuclei familiari. Vediamo nel dettaglio le date dei pagamenti di ogni singola prestazione.

Pensioni, invalidità civile e Assegno sociale

Giovedì 2 maggio è il giorno designato per i pagamenti delle pensioni, comprese quelle di invalidità civile e l'Assegno sociale. Questo ritardo di un giorno rispetto al primo del mese è dovuto al fatto che il 1° maggio è la Festa dei Lavoratori. Sempre il 2 maggio vengono effettuati i pagamenti delle pensioni per gli invalidi civili, incluse eventuali indennità di accompagnamento, così come viene erogato l'Assegno sociale, un sostegno destinato a coloro che raggiungono i 67 anni e si trovano in una situazione economica difficile.

Assegno unico

L'Assegno unico universale, un sostegno erogato a tutte le famiglie con figli a carico che ne hanno fatto richiesta, viene erogato tra mercoledì 15 e venerdì 16 maggio per coloro che ne risultano già percettori. Per coloro che hanno presentato domanda ad aprile o hanno avuto variazioni nell'importo, il pagamento avverrà tra lunedì 27 e venerdì 31 maggio.

Naspi (e Dis-Coll)

Per l'indennità di disoccupazione Naspi, non c'è una data precisa per tutti i percettori, poiché dipende dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, solitamente il pagamento avviene intorno alla metà del mese o in prossimità della data dell'ultimo pagamento. Ad esempio, chi ha ricevuto il pagamento il 15 aprile potrebbe ricevere quello successivo tra il 14 e il 16 maggio.

Supporto Formazione e Lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro, un sostegno mensile di 350 euro per persone disoccupate che frequentano corsi di formazione o orientamento al lavoro, viene pagato il 15 del mese se la domanda è stata presentata entro il 15 del mese precedente e tutte le condizioni sono soddisfatte. Per le domande presentate dopo il 15, il pagamento avviene il 15 del mese successivo. Chi ha maturato le condizioni per beneficiare del supporto il mese precedente riceverà il pagamento il 15 maggio, mentre per chi ha presentato domanda entro il 15 maggio e ha già soddisfatto tutte le condizioni, il pagamento avverrà il 27 maggio. Per coloro che già percepiscono il sostegno, il pagamento avviene ogni mese il giorno 27.

Assegno di inclusione

Le date di pagamento dell'Assegno di inclusione possono variare, anche se l'Inps comunica delle date ufficiali sul proprio sito. Ad esempio, se a aprile il pagamento era previsto per il 26, è stato anticipato al 24. Per il mese di maggio, il pagamento è previsto per martedì 28, con la speranza di molti che possa essere anticipato al 27 maggio.