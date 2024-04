Assegno di Inclusione e Naspi, il piano Inps: l'intelligenza artificiale per far trovare lavoro e superare i contributi. Come funziona e per chi

Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Per ora riguarda solo i beneficiari del Supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell'Assegno di Inclusione (Adi). Sulla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dell'Inps potranno usare un sistema di incrocio domanda-offerta di lavoro che sfrutta gli algoritmi intelligenti. Ma presto il servizio potrebbe essere disponibile per tutti i disoccupati.

Oggi i titolari di quelle prestazioni accedono alla piattaforma nel percorso di attivazione lavorativa, per trovare le offerte di lavoro più consone rispetto al proprio profilo professionale. Se troveranno lavoro in diversi casi potrebbero smettere di ricevere gli aiuti statali. Vale sicuramente per il Supporto alla formazione e in futuro per la Naspi.

Vediamo quindi nel dettaglio come cambia questa piattaforma e come potrebbe essere utilizzata in futuro.

Il calcolo di affinità per le offerte

Il Sistema è in grado di calcolare un “indice di affinità” delle offerte di lavoro presenti su Siisl rispetto a ciascun curriculum vitae. Si tratta, infatti, di un indicatore orientativo che rappresenta il livello di compatibilità tra il curriculum vitae e l'offerta di lavoro selezionata, in modo da semplificare l'interazione dell'utente con la banca dati. L'indice di affinità si basa su algoritmi di apprendimento automatico, in grado di elaborare il linguaggio naturale e valutare la vicinanza semantica tra i campi testuali presenti nell'offerta di lavoro e quelli esposti nel curriculum vitae.

Le analisi in tempo reale delle Regioni

Come spiegato a Il Messaggero dal direttore generale dell' Inps, Vincenzo Caridi, «l’introduzione dell’ Intelligenza artificiale in Siisl contribuisce a ridurre il mismatch nel mercato del lavoro». Il salto di qualità nell’esperienza d’uso della piattaforma è partito con l’introduzione, da fine febbraio, del Consulente virtuale intelligente. Sfruttando l’Intelligenza artificiale generativa, il cittadino può interagire con la piattaforma in modo colloquiale. In questo modo, per Caridi, «la piattaforma ha un notevole impatto in termini di efficienza e di efficacia del sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro e, in generale, sull’ideazione delle politiche attive del lavoro e su iniziative formative».

Già da marzo, poi, nel sistema di monitoraggio operativo, sono stati implementati gli analytics per fornire supporto alle politiche attive: le Regioni nei prossimi mesi avranno a disposizione in tempo reale analisi relative all’efficacia degli interventi, con la possibilità di dare evidenza delle potenzialità di miglioramento nell’indirizzamento dei fondi.

I vantaggi per le aziende e le prospettive

Secondo Caridi, quindi, le aziende potranno trarre vantaggi dalla pubblicazione della disponibilità di posti di lavoro nella piattaforma. «Oltre a ottenere informazioni sulle disponibilità dei lavoratori - ha spiegato il dg - c'è l’apertura del canale diretto di interlocuzione con le aziende. Tramite il “Portale delle agevolazioni” si potranno gestire in modo più semplice e immediato gli incentivi alle assunzioni». Il prossimo step è l'apertura del Siisl ai disoccupati, con chiunque prende la Naspi che potrebbe cercare lavoro direttamente sulla piattaforma.

