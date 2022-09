Napoli, ladro ruba smartphone nella gelateria di via Toledo e il video finisce sui social

Il video con la notizia di quanto accaduto è stato postato dall'impenditore Marco Infante sui suoi social: nella sede in via Toledo della sua gelateria Casa Infante una persona ieri alle ore 18 approfittando della folla e delle dipendenti che stavano servendo i clienti ha rubato uno smartphone proprio di una delle lavoratrici infilando la mano dietro il bancone. «Un iphone 11 di una ragazza che lavora per sostenere la famiglia, per portare il latte a casa onestamente e senza reddito di cittadinanza», scrive Marco Infante su instagram postando il video in cui si vede quest'uomo dal berretto nero compiere il furto.

E così a parte le tante visualizzazioni e i messaggi ecco arrivare anche l'offerta da parte del cantautore Ludo Brusco (Mr. Hyde). «Mi offro per ricomprarglielo se me lo permettete», ha commentato Ludo.