In casa aveva cocaina e un revolver clandestino, pusher 26enne di Marcianise in carcere

Vendeva droga in casa e nascondeva una pistola, finisce in manette un giovane di 26 anni. E' accaduto a Marcianise. Gli agenti del commissariato di Polizia lo hanno sorpreso in strada a vendere cocaina. E non era la prima volta.

Ad individuarlo come pusher abituale sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta, che da giorni osservavano i movimenti del 26enne, che vendeva lo stupefacente in casa; quando hanno avuto la certezza che il 26enne spacciasse, hanno bussato alla sua porta e hanno perquisito l'abitazione, trovando all'interno cocaina e un revolver clandestino, con la matricola abrasa, nascosto in un armadio nella camera da letto.

Il 26enne è stato ammanettato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.