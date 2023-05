Poppella raddoppia alla Sanità e apre anche la gelateria

Inaugurazione della gelateria Poppella in via Arena alla Sanità a Napoli a pochi passi dalla sede della pasticceria Poppella. Gli ingredienti e la filosofia sono gli stessi della pasticceria che si è avvalsa della collaborazione del noto maestro gelatiere Palmiro Bruschi primo campione italiano di gelateria artigianale.

In un'ambientazione tutta nuova resa luminosa e vivace grazie ai colori dai toni pastello e colorati, Ciro Poppella e la sua famiglia hanno accolto amici e nuovi clienti. «Non vediamo l'ora - dice Ciro Poppella - di far assaggiare i nostri gelati rigorosamente artigianali e naturali.

Ci saranno i gusti classici e alla frutta e quelli più particolari assolutamente da provare come il tarallo napoletano e il gusto pastiera.

Non poteva mancare il gelato al gusto "Fiocco di Neve". Sarà mia figlia Carmen a gestire la nuova gelateria Poppella». A portare avanti la tradizione di famiglia della Pasticceria Poppella c'è il figlio Salvatore con la sede in Piazza Cavour e la figlia Rita la sede in Via Santa Brigida.