«Oltre», kermesse di gusto e solidarietà a Ercolano per il Santobono-Pausilipon

L’appuntamento con «Oltre» promosso dall’Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma Open Odv è per martedì 2 maggio alle 19:30 ad Ercolano, negli spazi di Villa Tony - Complesso Zeno, un ex convento che si affaccia sul Golfo di Napoli (via Trentola II).

Impossibile elencarli tutti, ma chiamati a raccolta dal maestro pizzaiolo Giuseppe Pignalosa che ha fortemente voluto l’organizzazione dell’evento nella sua città annoveriamo molti suoi colleghi tra cui Sasà e Francesco Martucci, Alex Lo Stocco, Diego Vitagliano e Carlo Sammarco. Tra gli chef presenti, gli stellati Angelo Carannante, Domenico Iavarone, Francesco Sodano, Lorenzo Cuomo, Lorenzo Montoro, Marco Caputi, Paolo Gramaglia, Pasquale Palamaro e ancora i maestri panificatori Massimiliano Malafronte e Michelangelo Bobb.

Tra i pasticcieri Giuseppe Pepe, Sabatino Sirica, Ciro Poppella, Massimo Zeno, Helga Liberato e Matteo Cutolo La Collection Perrella offrirà una selezione di prestigiose etichette vinicole e di birra artigianale. Più di 60 tra chef, maestri pizzaioli e pasticcieri insieme per la serata beneficatra panorami mozzafiato e valorizzazione della cultura gastronomica.

«Il mondo food è una nostra eccellenza fatta di grandi protagonisti che hanno deciso per questa serata di mettersi assieme e sostenere una buona causa, facendo assaggiare le proprie prelibatezze» spiegano Paola Pignataro e Silvana Tortorella, organizzatrici già dell’evento di solidarietà «Buonissimi» in programma a giugno a Salerno.

«Oltre», alla sua prima edizione, nasce dall’idea di portare l’evento «Buonissimi» appunto «oltre» i confini salernitani dove è ormai un appuntamento fisso nel panorama di kermesse enogastronomiche a sfondo sociale, che in ogni edizione conta l’adesione di chef, maestri pizzaioli, pasticcieri e migliaia di partecipanti accomunati dal desiderio di fare del bene a favore dell’associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma Open Odv e trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto.

La Raccolta Fondi

Obiettivo dell’evento di Ercolano è contribuire all’acquisto di tecnologie medicali di ultima generazione (per un importo complessivo di 12mila euro) da donare all’AORN SantobonoPausilipon di Napoli, finalizzate allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica sulle leucemie infantili e i tumori solidi pediatrici. Nello specifico occorrono un frigorifero LABOR 400 per la conservazione di reagenti finalizzati ai progetti di ricerca sulleleucemie infantili e i tumori solidi pediatricie un Microscopio Trinoculare– Moticcorredato di un obiettivo CCIS Plun FLUOR PL UC FL 100X/1.30 insieme ad unatelecamera digitale con montatura CMoticam Pro S5 Lite. Info: www.openonlus.org. Collegandosi sul sito dell’associazione www.openonlus.org, ci sono esplicatele modalità perpartecipare alla serata del 17 aprile.