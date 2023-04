Quinta edizione del progetto Rotary: borse di studio agli orfani delle Forze dell’Ordine

“Rotary per le Forze dell’Ordine” è stato il tema della manifestazione che si è svolta questa mattina al teatro “Salvo D’Acquisto” in via Morghen al Vomero. L’evento, giunto alla quinta edizione, è stato organizzato dai Rotary club Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Parthenope e consiste nell’elargire dieci borse di studio destinate agli orfani degli appartenenti alle Forze dell’Ordine: il progetto è stato inoltre sostenuto e finanziato da 54 club del Rotary International.

Sono intervenuti il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, l’assessore alla legalità Antonio De Iesu in rappresentanza del sindaco Manfredi, il presidente dell’Ordine avvocati di Napoli Titti Troianiello (che ha premiato con una targa il piccolo Vitaliano Cosco di Barletta), oltre a rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.