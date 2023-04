«Faito Will Be Green», l'iniziativa dei forum dei giovani e Legambiente contro i rifiuti sul Monte Faito

Appuntamento il 7 maggio a Monte Faito. Ritornano le iniziative all’insegna della salvaguardia dell’ambiente promosse dal Forum dei Giovani di Vico Equense. Monte Faito è ormai da anni una meta acclamata per i cittadini della costiera e non, i quali si recano sul monte per ammirare i magnifici paesaggi e trascorrere del tempo lontano dallo smog e dal caos della città, avvicinandosi quindi alla natura incontaminata, o quasi. Tutti coloro che si recano sul Monte Faito lasciano però una lunga scia di rifiuti alle loro spalle, andando così a devastare le aree pubbliche, le aree verdi ed i parchi, limitando l’utilizzo di questi a chi invece, decide di vivere il territorio in maniera del tutto rispettosa nei confronti dell’ambiente.

«Faito Will Be Green» è un’iniziativa a tema ecologia promossa dai ragazzi del forum dei giovani di Vico Equense, i quali, sono impegnati giornalmente nella salvaguardia del territorio. L’iniziativa si terrà domenica 7 maggio ed invita tutti i cittadini a partecipare per far sì che il Monte Faito torni a splendere in tutta la sua bellezza, oscurata ormai da rifiuti di ogni genere. Coloro che parteciperanno al progetto verranno divisi in squadre, le quali si addentreranno nei diversi percorsi nei quali si suddivide il Monte Faito, come il bellissimo Sentiero dell’Angelo, il quale, una volta concluso, porterà direttamente al Monastero di San Michele. Una volta riuniti, tutti i partecipanti saranno muniti di un kit contenente guanti, buste e cappellini.

«Il Monte Faito corrisponde per tante persone ad una seconda casa, dove trascorrere indimenticabili momenti in famiglia o tra amici. L’obiettivo principale che si pone l’iniziativa «Faito Will Be Green» è quello di porre l’attenzione sulle norme comportamentali da tenere nelle aree comuni e nelle aree verdi, per il totale rispetto dell’ambiente, dei suoi spazi e dei cittadini. Legambiente ed i Forum presenti in tutta la costiera ci sosterranno in questo progetto e confidiamo nel maggior numero di adesioni.», queste le parole di Christian Nino Di Palma, presidente del Forum dei Giovani di Vico Equense.